Tumori e malattie del sangue: “La via italiana per migliorare la sopravvivenza dal melanoma al mieloma multiplo, così possiamo vincere la resistenza alle cure” (Di venerdì 10 luglio 2020) Parte dal nostro Paese la via per migliorare la sopravvivenza nei Tumori e nelle malattie del sangue. Innovazione e ricerca in oncologia hanno determinato grandi risultati nella lotta al cancro. In Italia, in 8 anni, le persone vive dopo la diagnosi sono aumentate del 53%, erano 2 milioni e 250mila nel 2011, 3 milioni e 460mila nel 2019. Nel 2019, nel nostro Paese, sono stati stimati 371mila nuovi casi di cancro. In particolare l’immuno-oncologia sta cambiando la storia naturale di molte patologie, altrimenti prive di trattamenti efficaci. In un decennio, la sopravvivenza a 5 anni nel melanoma metastatico non raggiungeva il 10%, oggi, grazie alla combinazione di due molecole immuno-oncologiche, nivolumab e ipilimumab, supera il 50%. Per 25 anni i progressi ... Leggi su meteoweb.eu

Il benessere psicologico delle donne sottoposte a terapia oncologica passa anche attraverso la cura del proprio aspetto e l’autoconsiderazione della propria femminilità. Lo sa bene la Lega Italiana pe ...

