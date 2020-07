Trump, nuovi guai: la Corte Suprema fa i conti in tasca al presidente (Di venerdì 10 luglio 2020) La procura di New York acquisirà tutta la documentazione del capo della Casa Bianca. Ma Trump tuona su Twitter: “Questo è un procedimento tutto politico, non c’è imparzialità”. Donald Trump subisce un’altra stoccata. Ed è ancora una volta la Corte Suprema a mettersi di traverso davanti al presidente degli Stati Uniti. Dopo la recente sentenza … L'articolo Trump, nuovi guai: la Corte Suprema fa i conti in tasca al presidente proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

