Trovato sul fondale del Tevere l'elicottero precipitato (Di venerdì 10 luglio 2020) È stato individuato sul fondale del Tevere, nella zona della riserva naturale di Nazzano Romano, il velivolo visto cadere nel fiume da alcuni testimoni. Lo riferiscono all'Adnkronos fonti investigative. Il velivolo, definito dai testimoni «piccolo», forse un elicottero, è stato localizzato sul fondale del Tevere dai carabinieri e dai vigili del fuoco con ecoscandaglio. Ancora non si hanno notizie delle persone che erano a bordo. Le operazioni di recupero del velivolo, data la complessità e la necessità di mezzi speciali, non dovrebbero iniziare prima di qualche ora da quanto si apprende. Sul posto sono presenti i carabinieri della compagnia di Monterotondo, della stazione Torrita Tiberina e i subacquei del comando provinciale, oltre a ... Leggi su iltempo

Corea del Sud - trovato morto il sindaco di Seul : mistero sulla sua scomparsa Park Won-soon, sindaco di Seul , la capitale della Corea del Sud, è stato trovato morto sulla montagna di Bugak dalla polizia locale, dopo essere scomparso oggi, 9 luglio. Stamattina non si era presentato al lavoro e aveva cancellato un ...

Naya Rivera di Glee scomparsa dopo una gita sul lago - ritrovato il figlio di 4 anni Naya Rivera è scomparsa da alcune ore dopo una gita in barca sul lago Piru in California. Attrice e cantante è nota soprattutto per il ruolo di Santana Lopez nella serie televisiva « Glee ». Era in compagnia di suo figlio di ...

Triste ritrovamento al Circeo - cucciolo di delfino trovato morto sulla spiaggia : è lo stesso avvistato a Fondi pochi giorni fa Ancora un delfino spiaggiato sul Litorale Laziale, questa volta si stratta di un cucciolo. Il piccolo mammifero marino è stato trovato senza vita nella tarda mattinata di oggi in un tratto di spiaggia libera tra gli stabilimenti balneari ...

Ultime Notizie dalla rete : Trovato sul Luino, muore a 45 anni: trovato dopo giorni La Prealpina Zielinski annuncia il rinnovo: “Spero possa arrivare a breve l’ufficialità: sto bene a Napoli, puntiamo allo scudetto!”

La storia tra Piotr Zielinski ed il Napoli è destinata a continuare. Da mesi ormai il centrocampista polacco tratta con la dirigenza azzurra per trovare un accordo sul prolungamento del contratto. Ad ...

Naya Rivera, la polizia diffonde un video con gli ultimi attimi dell'attrice di "Glee" da viva

La polizia della contea di Ventura, in California, ha diffuso un video girato dalle telecamere di sorveglianza in cui si vedono gli ultimi attimi di Naya Rivera da viva. Il video riprende l'arrivo del ...

