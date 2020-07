Trieste: rinvenuto e fatto brillare ordigno della I Guerra Mondiale (Di venerdì 10 luglio 2020) rinvenuto nei pressi dell’Adventure Park di Visogliano-Sistiana (Trieste) un proiettile di artiglieria da 75 millimetri, presumibilmente risalente alla I Guerra Mondiale: è stato scoperto da un residente che stava sistemando il muretto a secco che divide la sua proprietà da un sentiero molto frequentato da escursionisti. Sul posto gli artificieri del Nucleo regionale della Polizia di Stato e personale della Squadra Volante del Commissariato di Duino-Aurisina (Ts) che ha interdetto l’area per consentire lo svolgimento delle operazioni in sicurezza.L'articolo Trieste: rinvenuto e fatto brillare ordigno della I Guerra ... Leggi su meteoweb.eu

