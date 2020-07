Trascinano valigia pesantissima dal taxi al residence: scatta il controllo, arrestati (Di venerdì 10 luglio 2020) 50 chili di hashish all'interno di un trolley. Tre persone, due uomini e una donna, sono state arrestate questa notte dai... Leggi su today

Pensavano di dare meno nell’occhio, avevano deciso di fare l’ultimo miglio dello spaccio in taxi con una «corsa» da 50 chili di hashish per un valore, in commercio, da oltre 400 mila euro. Ma i tre, p ...Una coppia trascina un trolley a fatica giù da un taxi in pieno quadriltero romano, mentre la movida torinese sta appena iniziando a festeggiare una nuova serata. I carabinieri del comando provinciale ...