Traffico Roma del 10-07-2020 ore 20:00 (Di venerdì 10 luglio 2020) Luceverde Roma Ben ritrovati all’ascolto iniziamo dal Collatino Ci sono rallentamenti per incidente su Viale della Serenissima all’altezza di viale Venezia Giulia anche in zona La Romanina code per incidente sulla via Tuscolana in prossimità di via Casale delle Sette Miglia sul raccordo nella zona sud dell’anello code a tratti in carreggiata esterna dalla Laurentina alla Romanina in colonna mi tratti anche in carreggiata interna della Bufalotta sino al bivio per la Roma L’Aquila rallentamenti sulla via Pontina in uscita da Roma a partire dal raccordo fino a Spinaceto e poi a seguire code da Pomezia ad Aprilia tutto verso Latina ricordiamo ancora una volta lo sciopero che coinvolge il personale di Atac Cotral E chi interessa anche alcune linee periferiche di ... Leggi su romadailynews

Traffico Roma del 10-07-2020 ore 19 : 30 Luceverde Roma Ben ritrovati all’ascolto iniziamo dal Collatino Ci sono rallentamenti per incidente su Viale della Serenissima all’altezza di viale Venezia Giulia anche in zona La Roma nina code per incidente sulla via Tuscolana in ...

Luceverde Ben ritrovati all’ascolto iniziamo dal Collatino Ci sono rallentamenti per incidente su Viale della Serenissima all’altezza di viale Venezia Giulia anche in zona La nina code per incidente sulla via Tuscolana in ... Traffico Roma del 10-07-2020 ore 19 : 00 {“code”:404,”message”:”Nessun notiziario trovato per il prodotto ‘Luceverde Roma audio’ e tipologia ‘testo'”} In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma

{“code”:404,”message”:”Nessun notiziario trovato per il prodotto ‘Luceverde audio’ e tipologia ‘testo'”} In collaborazione con Luce Verde infomobilità Traffico Roma del 10-07-2020 ore 18 : 30 Luceverde Roma per ritrovati all’ascolto in studio Daniele guerrisi sulla tangenziale verso San Giovanni code dalla via Tiburtina sino alla rampa di ingresso per la Roma L’Aquila proprio sul percorso Urbano dell’a24 code per ...

virginiaraggi : Nei mesi scorsi il programma #StradeNuove aveva interessato le principali arterie di traffico della zona sud di Rom… - virginiaraggi : Proseguono i lavori su via Tiburtina, uno dei cantieri strategici della città. Si lavora per completare il raddoppi… - LegaSalvini : ROMA, IMMIGRATO SPACCA TUTTO E BLOCCA IL TRAFFICO - AlvinZh52934707 : Roma-Torrimpietra - Traffico Rallentato A12 Roma-Civitavecchia-Tarquinia Traffico Rallentato tra Roma Ovest e Torrimpietra per - ultima_ora : RT @ultimenotizie: I CC di #Roma hanno tratto in arresto 8 persone (una ai domiciliari) e portato in comunità 3 minorenni di Corviale. Le p… -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 10-07-2020 ore 08:30 RomaDailyNews Incidente sulla Roma-Civitavecchia, schianto tra moto e camion: un morto

Incidente mortale sull'autostrada A12 Roma Civitavecchia nel pomeriggio del 10 luglio. Poco dopo le 14, infatti, Anas comunica che è stato chiuso il tratto compreso tra Civitavecchia e Civitavecchia n ...

Bastia Umbra: Fiera d'Estate, torna la Domenica Ecologica. Isole pedonali, galleria d'arte e stand farmacie nel centro storico

2' di lettura 10/07/2020 - Torna la Fiera d'Estate con la seconda Domenica ecologica, il 12 Luglio. L'ecologia trova attuazione anche nella chiusura del traffico, con l'Isola Pedonale che interesserà ...

Incidente mortale sull'autostrada A12 Roma Civitavecchia nel pomeriggio del 10 luglio. Poco dopo le 14, infatti, Anas comunica che è stato chiuso il tratto compreso tra Civitavecchia e Civitavecchia n ...2' di lettura 10/07/2020 - Torna la Fiera d'Estate con la seconda Domenica ecologica, il 12 Luglio. L'ecologia trova attuazione anche nella chiusura del traffico, con l'Isola Pedonale che interesserà ...