Torna “Mediterraneo da remare”, Pecoraro Scanio “Stop plastica a mare” (Di venerdì 10 luglio 2020) ROMA (ITALPRESS) – Sabato 11 luglio alle 11 dal Touring Club della Maddalena parte l'edizione 2020 della campagna Mediteranno da Remare promossa dalla Fondazione Univerde in collaborazione con Marevivo e con l'adesione della Guardia Costiera-Capitaneria di Porto.Da un decennio la campagna difende i mari, i fiumi e le coste italiane dal degrado ambientale in particolare sostenendo l'uso di canoa e vela, lo stop alle plastiche e a tutti gli inquinamenti.“Quest'anno ci concentriamo sul turismo sostenibile e sul pericolo dei milioni di mascherine usa e getta che stanno finendo a mare”, afferma il promotore della campagna, Alfonso Pecoraro Scanio presidente della fondazione Univerde e già ministro dell'Ambiente.Alla Maddalena sarà presente anche Jimmy Ghione come testimonial dell'edizione 2020 e con cui ... Leggi su liberoquotidiano

