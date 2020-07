Toninelli dice di non aver mai visto la lettera, scritta quando lui era ministro, sulla concessione del Ponte Morandi ad Autostrade (Di venerdì 10 luglio 2020) Nella giornata di ieri, l’Huffington Post è stato in grado di mostrare una lettera datata 5 febbraio 2019 in cui si faceva presente che il nuovo Ponte Morandi, dopo la sua ricostruzione, sarebbe stato affidato all’attuale concessionario delle infrastrutture autostradali, ovvero Aspi, la controllata della famiglia Benetton che in questi ultimi due anni era diventato il bersaglio del Movimento 5 Stelle, soprattutto dopo il crollo del Ponte di Genova. La lettera, dunque, sarebbe stata spedita quando Danilo Toninelli – che adesso se la prende con chi non ha saputo impedire che la concessione fosse affidata ai Benetton – era ancora ministro delle Infrastrutture. LEGGI ANCHE > “Con me al ministero, ... Leggi su giornalettismo

