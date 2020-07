Tnt, nuovo focolaio in Italia: altri 31 contagi (Di venerdì 10 luglio 2020) Dopo il focolaio scoppiato in Bartolini, oggi BRT, in zona Roveri a Bologna, 31 casi positivi al nuovo Coronavirus sarebbero stati registrati oggi in Tnt, sempre nel capoluogo emiliano. "Si tratta di contagi accertati da tamponi", precisa a Fanpage.it Simone Carpeggiani, coordinatore provinciale di SiCobas, il cui numero, ha aggiunto, potrebbe aumentare nelle prossime ore, quando arriveranno i risultati dei restanti test effettuati sui circa 300 dipendenti dell'azienda. Stando a quanto riferisce il sindacato, i lavoratori si sarebbero rifiutati di stare in magazzino, che al momento resta aperto, e sarebbero andati autonomamente a casa. "Come è successo con BRT qualche settimana fa – ha continuato Carpeggiani – abbiamo chiesto la chiusura del magazzino dopo i primi casi e ora siamo messi così. ... Leggi su howtodofor

