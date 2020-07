TIM: escluso Huawei per fornitura 5G in Italia e Brasile (Di venerdì 10 luglio 2020) TIM ha deciso che terrà in considerazione solo aziende europee e statunitensi per la fornitura del 5G in Italia e in Brasile, escludendo la multinazionale cinese Huawei dalla lista dei potenziali collaboratori. Non ci sarebbe «nessuna scelta politica, solo industriale per diversificare i partner», alla base dell’esclusione della multinazionale cinese, secondo fonti aziendali del colosso delle telecomunicazioni, come riportato da Repubblica. Per ora, le aziende invite formalmente da TIM per una discussione ufficiale sono Ericsson, Cisco, Manevir, Nokia e Affirmed Networks, recentemente comprata da Microsoft. LEGGI ANCHE >Huawei non ha più bisogno di Android: ha lanciato HarmonyOS Negli Stati Uniti e in Europa cresce lo scetticismo verso Huawei La ... Leggi su giornalettismo

