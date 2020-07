Tiene la figlia di due anni legata per 9 ore al seggiolone e le rompe due denti (Di venerdì 10 luglio 2020) AGI - Per obbligare la figlia di due anni a non muoversi mentre lei usciva di casa l'avrebbe legata al seggiolone per 9 ore: dalle 12 alle 21. Non solo: spesso la colpiva con violenza, al punto di romperle due denti con un colpo di cucchiaio perché aveva difficoltà a deglutire. Tempo fa, quando la bimba aveva 15 mesi, l'avrebbe lanciata contro il parabrezza dell'auto del padre naturale della piccola, un suo ex amante, per convincerlo a darle dei soldi. Quando l'uomo si è rivolto ai Carabinieri lei ha minacciato di vendicarsi sulla piccola: "l'ammazzo di botte e, se me la penso, una volte per tutte, la prendo e la butto dal balcone". Emerge un quadro incredibile attorno ad una 23enne di Viagrade, madre di tre figli, due bambine di 5 e ... Leggi su agi

jklmrk : Pensa cosa si sorbiscono la moglie e la figlia di Conte ogni giorno. Questo me lo vedo che tiene il muso alla mogli… - Gigithebeast1 : RT @Leonardo94Lenny: Una coppia, lei spinge lui in sedia a rotelle, lui tiene sopra le gambe la figlia. Io questo lo chiamo vero amore. - grandi41 : RT @mostro15119736: @Federic42729762 @stanzaselvaggia Come fa questo tipo qui - Leonardo94Lenny : Una coppia, lei spinge lui in sedia a rotelle, lui tiene sopra le gambe la figlia. Io questo lo chiamo vero amore. - ocagiulietta : RT @mostro15119736: @Federic42729762 @stanzaselvaggia Come fa questo tipo qui -

Ultime Notizie dalla rete : Tiene figlia Tiene la figlia segregata in casa per oltre 25 anni in condizioni mostruose per “proteggerla dal… Il Fatto Quotidiano Catania, legava la figlia al seggiolone e le spaccava i denti: donna in manette

Da un'indagine dei Carabinieri di Catania su una donna 23enne è emerso un quadro pieno di violenze fisiche dentro le mura di casa nei confronti della figlia di quasi due anni. Questa mattina in manett ...

Tiene la figlia di due anni legata per 9 ore al seggiolone e le rompe due denti

AGI - Per obbligare la figlia di due anni a non muoversi mentre lei usciva di casa l'avrebbe legata al seggiolone per 9 ore: dalle 12 alle 21. Non solo: spesso la colpiva con violenza, al punto di rom ...

Da un'indagine dei Carabinieri di Catania su una donna 23enne è emerso un quadro pieno di violenze fisiche dentro le mura di casa nei confronti della figlia di quasi due anni. Questa mattina in manett ...AGI - Per obbligare la figlia di due anni a non muoversi mentre lei usciva di casa l'avrebbe legata al seggiolone per 9 ore: dalle 12 alle 21. Non solo: spesso la colpiva con violenza, al punto di rom ...