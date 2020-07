Thyssen, l’ex ad Espenhahn in carcere dal 16 luglio (Di venerdì 10 luglio 2020) L’ex amministratore delegato tedesco della Thyssen Harald Espenhahn condannato per il rogo nella fabbrica torinese che provocò 7 morti nel 2007, inizierà a scontare la sua pena di 5 anni entro il prossimo 16 luglio: è quanto hanno comunicato al Guardasigilli, Alfonso Bonafede, canali diplomatici. Anche Espenhahn, come il suo collega Gerald Priegnitz, è stato ammesso al regime della semilibertà. Nella sua missiva, il ministro tedesco del Land Nord Reno-Westfalia ha inoltre fornito tutte le informazioni a proposito dell’esecuzione della pena, inflitta in Italia ma applicata nel Land tedesco. “Il Ministro Bonafede, come di consueto – si legge in una nota di via Arenula – ha informato i familiari delle vittime, segnalando inoltre che, a ... Leggi su nuovasocieta

rep_torino : Thyssen, l'ex ad Espenhahn in carcere entro giovedì per la strage di Torino [aggiornamento delle 18:59] - rep_torino : Thyssen, l'ex ad Espenhahn in carcere entro giovedì per la strage di Torino [aggiornamento delle 18:40] - enr_gav : RT @CorriereTorino: Thyssen, l’ex ad Espenhahn in carcere entro il 16 luglio - CorriereTorino : Thyssen, l’ex ad Espenhahn in carcere entro il 16 luglio - rep_torino : Thyssen, l'ex ad Espenhahn in carcere entro giovedì per la strage di Torino [aggiornamento delle 17:59] -

Ultime Notizie dalla rete : Thyssen l’ex Thyssen, Boccuzzi: "Sapevamo delle ispezioni" | Torino la Repubblica.it La Repubblica Torino.it