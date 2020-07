«The Crown»: la sesta stagione sarà l’ultima (e arriverà fino agli anni Duemila) (Di venerdì 10 luglio 2020) In principio dovevano essere sei stagioni, poi cinque e, infine, di nuovo sei. Dopo l’annuncio di Netflix dello scorso gennaio, quello che spiegava che The Crown si sarebbe chiuso al quinto ciclo, il creatore Peter Morgan torna sui suoi passi e fa sapere che la serie originale dedicata alla Regina Elisabetta concluderà la sua corsa così come era previsto dal piano originale. «Parlando delle storyline della quinta stagione, è diventato presto chiaro che per fare giustizia alla ricchezza e alla complessità del racconto saremmo dovuti tornare al piano originale di sei stagioni» spiega, infatti, Morgan, che per le ultime due stagioni ha già stabilito un nuovo cast che va da Imelda Staunton nel ruolo che fu di Claire Foy e di Olivia Colman a Lesley Manville in quello che fu di Vanessa Kirby e di Helena Bonham Carter. https://twitter.com/NetflixUK/status/1281225790991020032 Leggi su vanityfair

