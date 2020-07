«The Boys»: il primo (spettacolare) trailer della seconda stagione (Di venerdì 10 luglio 2020) Le teste esplodono come petardi, gli elicotteri vengono risucchiati dalle acque del mare e i supereroi continuano a essere convinti che il mondo non possa sopravvivere senza di loro. La seconda stagione di The Boys, che arriverà il 4 settembre su Amazon Prime Video con i primi tre episodi, conferma, dalle prime immagini, la cifra dissacrante e spettacolare del primo ciclo, quel mix di adrenalina e azione che rende la serie unica e sfaccettata, capace com’è di alternare il registro comico e quello drammatico in un delicato gioco di incastri e giustapposizioni. La storia riprenderà lì dove l’avevamo interrotta, con i Boys in fuga dalla legge e i Super che daranno loro la caccia. https://www.youtube.com/watch?v=cVHwlqyMyhM Leggi su vanityfair

