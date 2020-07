The Batman: in arrivo una serie companion del film su HBO Max (Di venerdì 10 luglio 2020) Il film The Batman avrà una serie companion che verrà prodotta per HBO Max ed è stata ideata da Matt Reeves e Terence Winter. The Batman, il film con star Robert Pattinson, avrà una serie companion realizzata per HBO Max e sviluppata da Matt Reeves e Terence Winter, in collaborazione con il produttore Dylan Clark e Warner Bros. Television. Il progetto sarà ambientato nel dipartimento di polizia della città di Gotham e darà il via a un nuovo universo tratto dai fumetti della DC che si espanderà tramite varie piattaforme. Lo show sarà quindi ambientato nel mondo creato da Matt Reeves per The Batman e mostrerà la corruzione esistente a Gotham City, andando oltre quanto ... Leggi su movieplayer

