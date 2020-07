Terza fascia 2020 e graduatorie di istituto: come valutano i titoli (Di venerdì 10 luglio 2020) Terza fascia 2020 e graduatorie di istituto: come valutano i titoli Aggiornamenti importanti in merito alla ex Terza fascia non abilitati (ovvero seconda fascia per non abilitati secondaria) in merito alle graduatorie provinciali d’istituto, con il nuovo meccanismo di attribuzione dei punteggi, in base all’ordinanza del Ministero dell’Istruzione ancora in versione di bozza e in attesa del parere del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI) avente come oggetto il seguente: “Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis ... Leggi su termometropolitico

GigiEinaudi : @Marty_Loca80 @Sardanapalooo Nelle squadre di seconda e terza fascia può giocare secondo me. Geco ?? e l’uruguagio - GazzettaDellaSc : Terza fascia graduatorie di istituto riapre e cambia, in parte, nome. [Tutte le info] - albemutti : 2 gol subiti dal Verona 3 gol subiti dal Sassuolo 2 gol subiti dal Bologna 2 punti su 9. 5 punti buttati in casa co… - brescia_roberto : @favbisak @Inter Il 3 5 2 va bene se hai alto livello di piede, gamba e intesa tra difesa e centrocampo. Se no ci s… - brescia_roberto : @Inter Il 3 5 2 va bene se hai alto livello di piede, gamba e intesa tra difesa e centrocampo. Se no ci si deve cop… -

Ultime Notizie dalla rete : Terza fascia Terza fascia graduatorie di istituto riapre e cambia, in parte, nome. [Tutte le info] Orizzonte Scuola Inter, impara dall'Atalanta! E i cambi di Conte?

Un’altra occasione persa. Per battere il Verona e per evitare di scivolare ancora in classifica. Ma è giusto così, perché l’Inter non merita di andare oltre il ...

Graduatorie provinciali, i rischi delle nuove tabelle di valutazione [VIDEO]

Dopo gli incontri della scorsa settimana tra i rappresentanti del Ministero di viale Trastevere e le Organizzazioni sindacali, che avevano portato ad alcune limature ed aggiustamenti alla prima bozza ...

Un’altra occasione persa. Per battere il Verona e per evitare di scivolare ancora in classifica. Ma è giusto così, perché l’Inter non merita di andare oltre il ...Dopo gli incontri della scorsa settimana tra i rappresentanti del Ministero di viale Trastevere e le Organizzazioni sindacali, che avevano portato ad alcune limature ed aggiustamenti alla prima bozza ...