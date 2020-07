Terrore all’ufficio postale: si travestono da guardie giurate e rubano 40mila euro (Di venerdì 10 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoMugnano (Na) – Si sono procurati due divise da guardie giurate e armati di coraggio e pistole sono entrati nell’ufficio postale di via Giugliano Mugnano dove hanno dato il via alla rapina. I due ladri hanno fatto irruzione, ieri pomeriggio, nell’ufficio postale fingendosi guardie giurate e non generando nessun sospetto tra i presenti e i dipendenti che, stupiti si sono ritrovati all’improvviso una pistola puntata contro. Recuperato il bottino di 40mila euro, i due uomini sono scappati via facendo perdere le loro tracce. I carabinieri della compagnia di Marano, hanno iniziato le indagini e stanno visionando le registrazioni delle videocamere di sorveglianza poste all’interno e ... Leggi su anteprima24

