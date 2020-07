Terremoto nella politica Vesuviana: ex parlamentari, sindaci e assessori a processo (Di venerdì 10 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoErcolano (Na) – Sono in quindici tra ex parlamentari, sindaci, assessori e consiglieri ad essere accusati di corruzione e turbativa d’asta nelle procedure riguardanti le gare d’appalto per la ristrutturazione della caserma dei carabinieri di Ercolano e per il restyling di Villa Campolieto. L’inchiesta, iniziata nel 2014 e coordinata dai pubblici ministeri Celeste Carrano e Valter Brunetti ha portato al rinvio in giudizio di 15 persone, tra queste spicca la figura di Luisa Bossa, membro della Commissione Antimafia e già deputata per il Partito Democratico. A processo anche l’ex sindaco (dal 2010 al 2015) di Ercolano del PD Vincenzo Strazzullo, il vicesindaco Antonello Cozzolino, l’assessore ai Lavori Pubblici di allora Salvatore Solaro e quello ... Leggi su anteprima24

