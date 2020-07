Terminator 2 - il giorno del giudizio: stasera su 20 Mediaset il film con Arnold Schwarzenegger (Di venerdì 10 luglio 2020) stasera su 20 Mediaset alle 21:04 va in onda Terminator 2 - il giorno del giudizio, diretto da James Cameron, con Arnold Schwarzenegger e Linda Hamilton. stasera su 20 Mediaset alle 21:04 arriva Terminator 2 - il giorno del giudizio. Arnold Schwarzenegger e Linda Hamilton riprendono i loro iconici ruoli del primo film, a dirigerli ancora una volta James Cameron. Il film riprende lo spunto del capostipite di tutto il franchise, quello di un futuro dominato dalle macchine, un 2029 in cui gli esseri umani finalmente riescono a rialzare la testa grazie alla forza di John Connor. Se nel primo film, le ... Leggi su movieplayer

Stasera su 20 Mediaset alle 21:04 va in onda Terminator 2 - il giorno del giudizio, diretto da James Cameron, con Arnold Schwarzenegger e Linda Hamilton. NOTIZIA di PATRIZIO MARINO — 10/07/2020 Staser ...Stasera in tv, film e programmi: tutte le reti Rai. Su Canale 5 Manifest, su Italia 1 La fidanzata di papà, su Rete 4 Stasera Italia (oggi, 10 luglio 2020) Mediaset stasera in tv ci offre alcuni inter ...