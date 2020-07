Tennis, Kyrgios provoca su Instagram: che frecciata ai partecipanti dell’Adria Tour (Di venerdì 10 luglio 2020) Prosegue la lotta a distanza tra Nick Kyrgios e i partecipanti dell’Adria Tour, duramente contestati dal Tennista australiano per aver contribuito alla diffusione del Covid-19 e per non aver rispettato le norme precauzionali. L’ultimo capitolo della saga risale alle Instagram Stories di Kyrgios, che ha pubblicato una foto provocatoria alla quale ha abbinato una descrizione quantomai sarcastica. “Maglietta indossata, mascherina indossata. Qualche domanda ragazzi?” ha tuonato Kyrgios, che ha anche taggato i profili di Djokovic, Zverev e Thiem in riferimento alla bravata in discoteca, dove i tre ballano senza maglietta in barba a qualsiasi norma, come testimoniato dal video circolato sul web. Leggi su sportface

Il tennista australiano Nick Kyrgios, dopo essersi scontrato duramente tramite social, prima con Djokovic per aver organizzato il torneo esibizione Adria Tour dove sono stati trovati positivi alcuni g ...

Zverev e Kyrgios non andranno a Berlino. Niente resa dei conti

Ha causato un danno d’immagine al tennis, a sé stesso e alla Germania. […] Se parteciperà a un party durante il nostro torneo, verrà escluso dalle competizioni”. Per quanto riguarda Kyrgios, ...

