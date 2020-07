Tenet, Elizabeth Debicki e lo strano dettaglio che le ha quasi fatto perdere la parte (Di venerdì 10 luglio 2020) Elizabeth Debicki ha rischiato di essere esclusa dal cast di Tenet, il nuovo film di Christopher Nolan a causa di un curioso dettaglio. Elizabeth Debicki ha rischiato di non essere tra le star di Tenet, l'ultimo, misterioso film di Christopher Nolan e tutto perché... È fin troppo brava. Ma vediamo cosa significa. Elizabeth Debicki sta progressivamente diventando uno dei nomi più interessanti del panorama Hollywoodiano, grazie soprattutto alla sua incredibile versatilità sul piano recitativo. Da Guardiani della Galassia a Mission Impossible, da Il Grande Gatsby a The Burnt Orange Heresy, da The Night Manager a Widows, l'attrice ha dimostrato di saper navigare con abilità i mari più diversi. E ... Leggi su movieplayer

