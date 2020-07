Temptation Island. Mara Venier sente la frase di Pietro Delle Piane e lo ‘distrugge’ (Di venerdì 10 luglio 2020) La seconda puntata di Temptation Island 2020, in onda giovedì 9 luglio su Canale 5, ha mantenuto ha intrattenuto i telespettatori con momenti esilaranti e avvincenti. Il programma condotto da Filippo Bisciglia ha tenuto incollati alla tv tantissimi italiani e la seconda puntata è stata caratterizzato dalle rivelazioni di Antonella Elia, che sente ancora il suo ex Fabiano Petricone, fino a un inaspettato omaggio a Ennio Morricone. La showgirl ha racconta al tentatore di essere ancora in contatto con il suo ex Fabiano Petricone: “Le nostre litigate sono quasi sempre per Fabiano. Ora lo sento di nascosto. Cancello messaggi e chiamate, tanto non cambierà mai il mio affetto per Fabiano. Pietro non può impormi di fare una cosa”. Pietro Delle dapprima ... Leggi su caffeinamagazine

simone_paciello : Io che guardo l’edizione di quest’anno di Temptation Island. ?? #TemptationIsland - blueeemoon_ : RT @TemptationITA: SIAMO AL GIRO DI BOA! Continua il viaggio nei sentimenti delle nostre cinque coppie... Non vediamo l'ora che arrivi gio… - Tenebris94 : Raga, ma si possono evitare le tendenze riguardanti sport e temptation island? C'è un modo per farlo? Sono disperat… - benjisbabey : RT @Almola_S: Una delle cose che mi ammazzano di più di Temptation Island è che nei sottotitoli gli aggiustano la consecutio temporum - TemptationITA : SIAMO AL GIRO DI BOA! Continua il viaggio nei sentimenti delle nostre cinque coppie... Non vediamo l'ora che arriv… -