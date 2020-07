Temptation Island, il ricatto di Anna che vuole un figlio da Andrea: “Vuole solo che la metti incinta” (Di venerdì 10 luglio 2020) Escono fuori parole “forti” quando si parla della storia d’amore con protagonisti Andrea Battistelli e Anna Boschetto, coppia nip di Temptation Island. Tra di loro ci sono dieci anni di differenza e lei, anche per questo motivo, vuole matrimonio e figli. Temptation Island, il ricatto di Anna che vuole un figlio da Andrea 37 anni... L'articolo Temptation Island, il ricatto di Anna che vuole un figlio da Andrea: “vuole solo che la metti incinta” proviene da Blog Tivvù - La tivvù ... Leggi su blogtivvu

simone_paciello : Io che guardo l’edizione di quest’anno di Temptation Island. ?? #TemptationIsland - Giucassara : @iamexemi Eh ma che vuoi, c'è Temptation Island - melizzi_giulia : RT @Almola_S: Una delle cose che mi ammazzano di più di Temptation Island è che nei sottotitoli gli aggiustano la consecutio temporum - giuliao_exe : RT @dontsmileatmex_: Si raga tutto ok ma c'è veramente qualcuno che prende sul serio Temptation Island? Io guardo solo i meme di trash ital… - geppy2911 : Temptation Island, brutali corna in diretta: 'Mi porti a letto?', Valeri... -

Ultime Notizie dalla rete : Temptation Island

Strascichi di lockdown e regimi di presenza distanziata, ma anche prove tecniche di estate spensierata. Il 5 giugno è andata in onda l’ultima puntata di ‘Amici Speciali’, spin off del programma di Can ...Temptation Island è entrato nel vivo e nel corso della seconda puntata si è già assistito al primo falò di confronto. Le fidanzate da una parte e i fidanzati dall'altra hanno stretto ottimi rapporti c ...