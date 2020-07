Temptation island, Ciavy irriconoscibile: spunta foto dal passato (Di venerdì 10 luglio 2020) Uno dei protagonisti di questa edizione di Temptation island 2020 è sicuramente Ciavy, diminutivo di Er Ciavatta, che in realtà si chiama Andrea e nella vita fa coppia con Valeria. Valeria e Ciavy partecipano a Temptation island per mettere alla prova il proprio amore: in particolare Valeria vuole che Ciavy le dimostri che si può … L'articolo Temptation island, Ciavy irriconoscibile: spunta foto dal passato proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

simone_paciello : Io che guardo l’edizione di quest’anno di Temptation Island. ?? #TemptationIsland - tnxpez : RT @Almola_S: Una delle cose che mi ammazzano di più di Temptation Island è che nei sottotitoli gli aggiustano la consecutio temporum - fockinLshelby : RT @Almola_S: Una delle cose che mi ammazzano di più di Temptation Island è che nei sottotitoli gli aggiustano la consecutio temporum - 180senzacinta : @ubriac0amarz0 Idk ma mi sono sentita attaccata per la frecciatina a temptation island haha - ddonttouchmee : RT @Almola_S: Una delle cose che mi ammazzano di più di Temptation Island è che nei sottotitoli gli aggiustano la consecutio temporum -