Temptation Island, Antonella Elia parla dell’ex fidanzato: chi è Fabiano Petricone (Di venerdì 10 luglio 2020) Antonella Elia inizia a sciogliersi a Temptation Island, Al mare con il single Ale, la fidanzata di Pietro Delle Piane si lascia andare a diverse confidenze sul suo ex fidanzato: “Fabiano, lo adoro. Per me è come un fratello. Pietro è molto geloso, i nostri litigi sono per il 90% per Fabiano”. Anche dopo la rottura, tra i due è rimasto un rapporto stretto. Ma “io non posso più chiamarlo – racconta ancora Antonella Elia – Prima lo sentivo anche due volte al giorno. Pietro ha vissuto i primi 6 mesi con le cose di Fabiano in casa. Le cose sono peggiorate perché io chiamavo Fabiano per qualsiasi cosa, ero dipendente da lui. Anche per fare un ... Leggi su caffeinamagazine

simone_paciello : Io che guardo l’edizione di quest’anno di Temptation Island. ?? #TemptationIsland - Teleblogmag : Lo sfascia coppie continua a funzionare alla grande! Iscriviti al nostro canale Telegram! - ilsuperuovo : Temptation Island, noto reality show di Canale 5, è giunto quest’anno all’ottava edizione, con oltre 3.5 milioni di… - sandcastvles : RT @ilydm_: MANILA FACENDO COSÌ STAI PERDENDO UNO DEGLI UOMINI PIÙ INTELLIGENTI E CARISMATICI DI TUTTA L'EDIZIONE DI TEMPTATION ISLAND. #Te… - Scarleeeeettt : Temptation Island è quel tipo di programma che ti fa capire quanto sia bello stare sole/i -