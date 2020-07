Temptation Island 2020, “bufera” tra Valeria e Ciavy: pronti per il falò anticipato (Di venerdì 10 luglio 2020) La seconda puntata di Temptation Island 2020, andata in onda ieri sera 10 luglio, è stata decisamente “elettrizzante”. Una coppia in particolare ha messo a dura prova i propri sentimenti, facendo molto discutere. Valeria e Ciavy, diminutivo di Er Ciavatta, fidanzati da 4 anni, nel secondo appuntamento di Temptation Island si sono feriti a vicenda. Ad un certo punto il ragazzo è arrivato a chiedere il falò di confronto anticipato. Dunque, i due sono entrati in crisi e la causa scatenate di tutto cioè è Alessandro, uno dei numerosi tentatori del villaggio delle ragazze, il quale si è avvicinato in maniera decisa a Valeria, scatenando in lei nuove emozioni. Leggi anche ... Leggi su urbanpost

