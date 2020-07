Temptation Island 2020 Andrea Battistelli, chi è il fidanzato di Anna Boschetti (Di venerdì 10 luglio 2020) Educato, umile e di buona famiglia: Andrea Battistelli tra i fidanzati di Temptation Island 2020 è quello che maggiormente ha incuriosito il pubblico femminile. fidanzato con Anna Boschetti, di dieci anni più grande, Andrea partecipa al viaggio nei sentimenti per coppie Vip e Nip per capire se la storia con la sua donna possa realmente avere un futuro. Lui, oggi ventisettenne, vorrebbe infatti vivere la sua età con maggior spensieratezza, mentre Anna – che di anni ne ha 37 – vorrebbe dare alla relazione una forma diversa. La richiesta di Anna – di avere un figlio da Andrea – sembra essere al momento molto distante dai progetti del giovane ... Leggi su urbanpost

