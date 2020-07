Televisione in lutto, l’attrice ha perso la battaglia contro il cancro (Di venerdì 10 luglio 2020) Brandis Kemp, alias Sally Blankfield, è morta nella sua casa di Los Feliz di Los Angeles il 4 luglio dopo una lotta con il cancro al cervello e le complicazioni dovute dal coronavirus. La notizia è stata confermata da un amico alla stampa. L’attrice aveva 76 anni e ha trascorso cinque decenni in Televisione e in teatro recitando soprattutto nelle commedia. Brandis Kemp era conosciuta soprattutto per il suo lavoro televisivo nello show di varietà della tarda serata del venerdì, dove è apparsa insieme a Larry David, Michael Richards, Rich Hall, Bruce Mahler, Melanie Chartoff e l’allora marito Mark Blankfield. Successivamente ha recitato come Alma Cox in AfterMASH, una serie televisiva statunitense, trasmessa per 2 stagioni (dal 1983 al 1985) dalla rete televisiva CBS (spin-off della serie M*A*S*H) con Harry ... Leggi su caffeinamagazine

Ultime Notizie dalla rete : Televisione lutto Lutto nel mondo del giornalismo: Silvestro Montanaro morto a 66 anni Melitonline Il lutto Nino D’Angelo per l’amico Antoine: “Ti asciugherò le lacrime”

Lacrime e dolore di Nino D’Angelo per il suo amico Antoine, che ha perso la cara mamma Matilde. Nino D’Angelo ha scritto un messaggio sui social per rincuorare l’amico di questa dolorosa perdita: “Car ...

Lutto nel salernitano: muore poliziotto di 49 anni. Fatale un infarto

Un poliziotto ligio al dovere, una persona perbene. Lascia due figli ed un forte dolore in chi lo conosceva. Aveva 49 anni. Lo scrive Telenuova.tv ...

