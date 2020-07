Tabellone quarti di finale Europa League: tutti gli accoppiamenti (Di venerdì 10 luglio 2020) Il Tabellone e gli accoppiamenti dei quarti di finale dell’Europa League 2019/2020. Si è svolto il sorteggio sino alla finalissima che si disputerà in Germania il prossimo 21 di agosto con Inter e Roma che proveranno ad andare sino in fondo: i nerazzurri dovranno sconfiggere il Getafe mentre la Roma il Siviglia. Di seguito gli accoppiamenti con le vincenti che si affronteranno nei quarti di finale che si disputeranno il 10 e l’11 agosto con fischio d’inizio alle ore 21. quarti DI finale 1 – Wolsfburg/Shakhtar Donetsk (1-2 andata) – Eintracht Francoforte/Basilea (0-3 andata) 2 – Lask/Manchester United (0-5 all’andata) – Basaksehir/Copenaghen ... Leggi su sportface

sportface2016 : #EuropaLeague, il tabellone e gli accoppiamenti dei quarti di finale #Inter #Roma - infoitinterno : LIVE TMW - Sorteggio Champions: Atalanta-PSG ai quarti! Juve e Napoli, tabellone durissimo! - zazoomblog : Tabellone quarti di finale Champions League: tutti gli accoppiamenti - #Tabellone #quarti #finale #Champions - 0Marcullo02 : RT @GioMat86: In pratica, da una parte del tabellone hanno messo le quattro già ai quarti e dall’altra le restanti otto con il ritorno degl… - angeloranieri99 : RT @BombeDiVlad: ?? #LIVE - ?????? Sta per cominciare il sorteggio di #EuropaLeague?? ?? Ecco come eravamo rimasti e i cambiamenti?? #LBDV #Le… -