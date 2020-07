Tabellone Champions League. Psg per l'Atalanta, Juventus nel lato del Real Madrid (Di venerdì 10 luglio 2020) Sorteggio sfortunato per le italiane per i quarti di Champions League. La Juventus, se dovesse battere il Lione, potrebbe incontrare una tra il Real Madrid di Zidane o il Manchester City di Pep Guardiola. L’Atalanta, invece, incrocerà i campioni di Francia del Paris Saint Germain.Sorte simile per il Napoli, che è molto probabile che incontrerà il Bayern Monaco, freschi campioni della Bundesliga. Tutte le partite delle Final Eight si giocheranno a Lisbona dal 12 al 23 agosto a Lisbona dalle ore 21:00. Leggi su huffingtonpost

