Su Nintendo Switch puoi imparare ad accudire un bebé (Di venerdì 10 luglio 2020) (Foto: Microids)Il nuovo videogioco per Nintendo Switch chiamato My Baby simula il percorso dalla nascita fino ai 24 mesi di un bambino, con una grafica cartoon tridimensionale. Si può definire come titolo educativo visto che si rivolge sia ai più piccoli (dai 6 ai 12 anni), che così potranno imparare di più su nascita e crescita, sia per futuri genitori che potranno allenarsi con una sorta di prova generale. Realizzato dalla società francese Microids, My Baby si concentra su come cambia la vita quando arriva un nuovo piccolo coinquilino in casa, che necessita di attenzione e cura. Si dovrà pensare a tutto ciò che circonda il neonato, dall’alimentazione corretta, per farlo crescere bene e in forma, alle cure se si ammala, fino all’educazione per non viziarlo troppo. Definito ... Leggi su wired

