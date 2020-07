Strike Back: Retribution, su Rai4 la Sezione 20 è alle prese con un nuovo complotto terroristico globale (Di venerdì 10 luglio 2020) Strike Back: Retribution Rai4 si rimette sulle orme del crimine mondiale. Parte questa sera in chiaro – alle 23.00 – Strike Back: Retribution, la sesta stagione della serie anglo-americana tratta dai romanzi di Chris Ryan, pseudonimo di Colin Armstrong, ex-sergente dei SAS (corpi speciali dell’esercito britannico), noto per essere stato membro della pattuglia Bravo Two Zero durante la Guerra del Golfo. La serie action, che da dieci anni appassiona i telespettatori, vedrà in questo caso l’innesto di nuovi personaggi. La trama ha inizio quando i Servizi Segreti Militari Britannici riattivano la Sezione 20 dopo lo scioglimento avvenuto anni prima e reclutano un nuovo team composto ... Leggi su davidemaggio

