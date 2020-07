Strade “razziste”: a New York, Center Street diventa Black Lives Matter boulevard (Di venerdì 10 luglio 2020) Roma, 10 lug – Tra una statua abbattuta e l’altra, cos’altro inventarsi per riscrivere storia e identità dei luoghi? Dunque vediamo… ma sì, cambiamo i nomi alle Strade. Un’ideona venuta e messa in pratica a New York, dove Center Street è stata cancellata di punto in bianco e la strada (esattamente di fronte al municipio di Manhattan) è stata rinominata “Black Lives Matter boulevard”. Ora, per carità, non che Center Street fosse un nome particolarmente evocativo e pregno di significati storici. Ma è del tutto evidente che ribattezzarla è soltanto un modo per strizzare l’occhio al moto antirazzista, una pensata che potrebbe ... Leggi su ilprimatonazionale

fuoridallaue : RT @IlPrimatoN: Ora se la prendono anche con la toponomastica - Gianluc68325330 : RT @IlPrimatoN: Ora se la prendono anche con la toponomastica - lucacampitello1 : RT @IlPrimatoN: Ora se la prendono anche con la toponomastica - claudio_2022 : RT @IlPrimatoN: Ora se la prendono anche con la toponomastica - IlPrimatoN : Ora se la prendono anche con la toponomastica -

Ultime Notizie dalla rete : Strade “razziste”