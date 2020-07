Stefano De Martino vende “Santiago”, addio alla sua amata barca: ecco il prezzo (Di venerdì 10 luglio 2020) Stefano De Martino ha messo in vendita la sua lussuosissima barca. L’indiscrezione arriva da Giornalettismo e racconta in dettaglio anche il prezzo d’acquisto dell’imbarcazione che, come bene sapranno gli estimatori, si chiama “Santiago”, proprio come il figlio avuto da Belen Rodriguez. Stefano De Martino vende “Santiago”, addio alla sua amata barca: ecco il prezzo Su... L'articolo Stefano De Martino vende “Santiago”, addio alla sua amata barca: ecco il ... Leggi su blogtivvu

trash_italiano : Dagospia: 'relazione clandestina tra Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino' Alessia Marcuzzi: - anna_annals : RT @aarondinglek: Stefano De Martino tradisce Belen, ma il suo ruolo di padre non viene messo in discussione. Belen si trova qualcuno altro… - giadinagrisu : RT @tempoweb: Dopo il triangolo con De Martino, Alessia Marcuzzi in dolce compagnia. Spunta lui #alessiamarcuzzi #paolocalabresimarconi #st… - blogtivvu : Stefano De Martino mette in vendita la sua amatissima barca 'Santiago' ad un prezzo bomba!? ????? Ti raccontiamo tu… - tempoweb : Dopo il triangolo con De Martino, Alessia Marcuzzi in dolce compagnia. Spunta lui #alessiamarcuzzi… -

Ultime Notizie dalla rete : Stefano Martino Alessia Marcuzzi e il fiore viola che non è una dedica a Stefano De Martino Vanity Fair Italia De Martino e Marcuzzi: nessun flirt, ma il marito è su tutte le furie

Pare ci sia ancora crisi tra la showgirl Alessia Marcuzzi e il marito Paolo Calabresi Marconi, produttore televisivo. I due si sono sposati nel 2014 nelle campagne inglesi dei Cotswolds, poco fuori da ...

Jeremias Rodriguez: 5 curiosità sul fratello di Belen e sulla sua vita sentimentale

Scopriamo cosa c’è da sapere su Jeremias Rodriguez: la fidanzata, la vita privata e altre curiosità sul fratello minore di Cecilia e Belen Rodriguez. Nato l’11 novembre 1988 sotto il segno dello Scorp ...

Pare ci sia ancora crisi tra la showgirl Alessia Marcuzzi e il marito Paolo Calabresi Marconi, produttore televisivo. I due si sono sposati nel 2014 nelle campagne inglesi dei Cotswolds, poco fuori da ...Scopriamo cosa c’è da sapere su Jeremias Rodriguez: la fidanzata, la vita privata e altre curiosità sul fratello minore di Cecilia e Belen Rodriguez. Nato l’11 novembre 1988 sotto il segno dello Scorp ...