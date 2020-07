Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi, il marito di Alessia è fuori di sè e ha deciso che … (Di venerdì 10 luglio 2020) Il gossip che sta tenendo più banco in queste ore dell’estate 2020 è quello della presunta relazione tra Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi, smentita ormai da tutti i protagonisti della vicenda. E’ sicuro che tra Belen e Stefano ci sia crisi, che Stefano sia andato via di casa e che Belen stia già frequentando un altro uomo, l’imprenditore napoletano Gianmaria Adinolfi ma che la causa della fine del matrimonio tra Belen e Stefano sia stata una relazione clandestina tra Alessia Marcuzzi e De Martino, ormai è notizia smentita. La reazione dei protagonisti Appena la notizia è iniziata a circolare è esplosa la bomba e ... Leggi su baritalianews

