Stefano de Martino e Alessia Marcuzzi: il fiore viola a chi era dedicato? (Di venerdì 10 luglio 2020) Stefano de Martino ma anche Belen Rodriguez hanno smentito il presunto flirt che ci sarebbe stato tra l’ex ballerino d’Amici e Alessia Marcuzzi, ma mentre quest’ultima almeno per il momento ha scelto il silenzio, l’ex coppia ha optato di parlare tramite i social. Nonostante le smentite dei diretti interessati i followers non hanno creduto alle dichiarazioni degli ex coniugi e in molti, in rete, hanno fatto congetture e illazioni su un presunto filo conduttore che farebbe riferimento ad un post pubblicato dalla conduttrice romana. Lo scorso mese Alessia Marcuzzi ha condiviso su un Instagram uno scatto di un fiore viola, gli stessi tipi di fiori sono stati pubblicati qualche settimana prima da Stefano de ... Leggi su quotidianpost

