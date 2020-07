Stato Di Emergenza, il Governo prepara la nuova proroga (Di venerdì 10 luglio 2020) Lo Stato di Emergenza potrebbe essere prorogato addirittura fino alla fine dell’anno. Conte avrebbe deciso di comune accordo con il ministro Speranza Non è finita qui. Anzi, la lotta incomincia ad essere più dura del previsto. Infatti, sembra proprio che lo Stato di Emergenza da parte dell’Italia a causa del Coronavirus potrebbe essere prolungato. Si parla addirittura del 31 Dicembre come nuovo termine ultimo. Naturalmente, per ora, il provvedimento resta in scadenza il prossimo 31 Luglio, dunque il Governo dovrà decidere in fretta se vagliare questa nuova turnazione oppure mantenere la data già fissata. Ma la strada intrapresa da Conte, in comune accordo con Speranza, sembra essere proprio quella della proroga. I ... Leggi su zon

borghi_claudio : Quelli che si preoccupano per mes, stato di emergenza e altre cosucce e che dicono @fatequalcosa sappiano che setti… - HuffPostItalia : 'Stato di emergenza esteso fino a fine anno' - LegaSalvini : ?????? FAI GIRARE! ?????? 'CONTE PREPARA LA PROROGA DELLO STATO DI EMERGENZA FINO A FINE ANNO'. Capito? Non se ne… - VivianaP1511 : RT @claudio_2022: Questo meraviglioso paese è totalmente allo sbando. È gestito dalle mafie e dalla magistratura corrotta politicizzata. I… - Ocagiuliva4 : RT @GiuseppePalma78: Se fosse vero, sarebbe gravissimo. #Conte sta pensando di prorogare lo #statodiemergenza al 31 dicembre. Con appena 7… -