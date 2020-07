«Stato di emergenza fino al 31 dicembre» Conte: ci sono le condizioni per proseguire (Di venerdì 10 luglio 2020) «Ci sono le condizioni per proseguire lo Stato di emergenza per il coronavirus dopo il 31 luglio». Lo ha detto il premier Conte a margine della cerimonia per il funzionamento del Mose. Leggi su ecodibergamo

borghi_claudio : Quelli che si preoccupano per mes, stato di emergenza e altre cosucce e che dicono @fatequalcosa sappiano che setti… - borghi_claudio : Il @fatequalcosa del giorno mi pare sia il 'non votate lo stato d'emergenza'. Lo stato d'emergenza non è una legge… - matteosalvinimi : Allungare lo “stato di emergenza” fino al 31 dicembre? NO grazie. Gli Italiani meritano fiducia e rispetto, donne… - zannazyu : RT @borghi_claudio: Quelli che si preoccupano per mes, stato di emergenza e altre cosucce e che dicono @fatequalcosa sappiano che settimana… - alcinx : RT @sole24ore: Coronavirus, in arrivo la proroga dello stato di emergenza a dicembre 2020: ecco che cosa significa -