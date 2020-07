Stato di emergenza: Conte pensa di prolungarlo fino al 31 dicembre. Iv: “Ne discuta in Parlamento (Di venerdì 10 luglio 2020) Purtroppo c’è poco da far finta di non vedere: mezzo mondo continua a lottare contro i contagi da coronavirus, pagando un tributo in termini di soldi e vite altissimo. E non parliamo soltanto di stati poveri o di quelli meno ‘attrezzati’ no, persino la grande America in queste ore continua a sommare cifre e dati legati al Covid-19, davvero impressionanti. Per carità, almeno fino ad ora, escluse aree ancora ‘calde’ – ma comunque attentamente monitorate – come Lombardia, Piemonte ed Emilia, nel nostro Paese la situazione non sembra essere particolarmente critica. Tuttavia, vista la ‘novità’ di fronte alla quale ci troviamo, ed in mancanza di un vaccino specifico, non siamo ancora in grado di poter prevedere ‘se’, con il ritorno dell’autunno, possano verificarsi episodi di ... Leggi su italiasera

