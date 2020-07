"Stato d'emergenza fino al 31 dicembre?". Senaldi, cosa c'è dietro davvero: Conte, sfregio agli italiani (Di venerdì 10 luglio 2020) Dopo le indiscrezioni di stampa rilanciate da Il Messaggero, lo ha confermato di fatto lo stesso Giuseppe Conte: il governo è intenzionato a prorogare lo Stato d'emergenza per il coronavirus fino al 31 dicembre, in modo da poter agire "indisturbato" a suon di dpmc. Una sorta di "pieni poteri" (realizzati) in versione avvocato del popolo. E la notizia viene commentata da Pietro Senaldi a L'aria che tira, il programma di approfondimento politico del mattino in onda su La7: "Conte è intenzionato a prorogare lo Stato d'emergenza del Covid per altri sei mesi per garantire la propria salute prima di quella degli italiani", conclude il direttore di Libero. Giudizio sintetico e ... Leggi su liberoquotidiano

borghi_claudio : Quelli che si preoccupano per mes, stato di emergenza e altre cosucce e che dicono @fatequalcosa sappiano che setti… - HuffPostItalia : 'Stato di emergenza esteso fino a fine anno' - LegaSalvini : ?????? FAI GIRARE! ?????? 'CONTE PREPARA LA PROROGA DELLO STATO DI EMERGENZA FINO A FINE ANNO'. Capito? Non se ne… - Atlantics77 : RT @RobertoFioreFN: #Conte: 'Emergenza fino al 31 dicembre' Contro ogni evidenza scientifica, preparano nuovo #lockdown. Tutte le libertà f… - v_napoletano : RT @marti0802: 'Lo scopo della proroga dello stato di emergenza è consentire al governo di varare #Dpcm senza passare per il Parlamento.'… -