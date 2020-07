Stato d’emergenza fino al 31 dicembre 2020, l’annuncio di Conte: cosa significa e cosa cambia (Di venerdì 10 luglio 2020) Si va verso la proroga dello Stato d'emergenza al 31 dicembre. E di conseguenza dello smart working, per dipendenti pubblici e privati ancora chiusi a casa. L'ombra del Covid si allunga anche sulla seconda metà del 2020. La decisione ufficiale non è stata ancora adottata ma è lo stesso premier Conte a confermare la notizia già circolata. "Ragionevolmente, ci sono le condizioni per proseguire lo Stato di emergenza per il coronavirus dopo il 31 luglio", ammette il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte a margine del test di sollevamento delle paratoie del Mose a Venezia. "Lo Stato di emergenza serve per tenere sotto controllo il virus. Non è Stato ancora deciso tutto, ma ... Leggi su howtodofor

borghi_claudio : Il @fatequalcosa del giorno mi pare sia il 'non votate lo stato d'emergenza'. Lo stato d'emergenza non è una legge… - repubblica : ?? Covid, l'annuncio di Conte: lo stato d'emergenza sarà prorogato al 31 dicembre - TeresaBellanova : Dalla Conferenza Stato-Regioni l'ok agli aiuti diretti al settore pesca e acquacoltura, 20 milioni di euro per il s… - magicallymee : tizio/a: 'Conte m3rda' 'Dittatura!' 'A casa, no a questa pagliacciata' io: 'sai cosa vuol dire almeno stato d'emer… - Diabolikart : RT @GioChirilly: Ma allora perché si prolunga lo stato d'emergenza fino a dicembre? @GiuseppeConteIT spiegacelo! La LIBERTÀ non ha prezzo! -

