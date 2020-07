Stadio Roma, Pelonzi (Pd): “Vogliamo leggere le carte. Questa è la nostra lievissima apertura” (Di venerdì 10 luglio 2020) “Voglio leggere le carte della due diligence, c’è stata l’inchiesta che ha tolto alcune ombre e la risposta alle prescrizioni imposte dalla conferenza dei servizi regionale, quindi prima di esprimere la posizione del Partito Democratico vorrò leggere questi atti” precisa il capogruppo del Pd in Campidoglio, Giulio Pelonzi durante la trasmissione “Bella Roma” su Cusano Tv Italia (ch.264 dtt). “L’apertura è solo quella di leggere le carte nuove per rispetto della Procura, della Guardia di Finanza e della Regione Lazio che hanno operato delle novità, per rispetto di questi enti. Questa è la lievissima apertura, ma se le carte non ... Leggi su calcioweb.eu

