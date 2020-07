Spotify down sugli iPhone, svelato il motivo del malfunzionamento (Di venerdì 10 luglio 2020) Spotify down: milioni di utenti nel mondo stanno segnalando la problematica del malfunzionamento dell’app di musica in streaming Spotify ha smesso di funzionare, almeno per quel che riguarda gli iPhone. Le segnalazioni, da qualche ora a questa parte, stanno arrivando da tutte le parti del mondo. Gli addetti ai lavori per il momento non hanno … L'articolo Spotify down sugli iPhone, svelato il motivo del malfunzionamento proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

