Spotify Down su Iphone, problemi con l’app in tutto il mondo (Di venerdì 10 luglio 2020) Gli utenti Iphone in questo momento non possono ascoltare la musica: il problema è un Spotify Down. La piattaforma musicale sembra avere qualche problemino, tant’è che Twitter è impazzito con messaggio di questo tipo: “Anche a voi Spotify non funziona?”. Il problema al momento non riguarda gli utenti Android e per chi utilizza la piattaforma dal web. leggi anche l’articolo —> Forze armate, appalti truccati e corruzione: sette arresti a Roma Spotify Down su Iphone Da qualche minuto Spotify non sembra funzionare. Sono tante le segnalazioni degli utenti che, dalle 13:00 di oggi 10 Luglio 2020 stanno lamentando l’impossibilità ad ascoltare brani dalla popolare ... Leggi su urbanpost

