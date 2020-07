Spezia-Cosenza oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Serie B 2019/2020 (Di venerdì 10 luglio 2020) Spezia-Cosenza sarà visibile oggi in tv? Ecco l’orario, il canale e le informazioni sulla diretta streaming del match valido per la trentatreesima giornata di Serie B 2019/2020. Al Picco si intrecciano interessi di lotta alla promozione diretta e di corsa salvezza: per entrambe le squadre non sarà facile pervenire al loro obiettivo, ma intanto serve subito una vittoria. Calcio d’inizio alle ore 21 di venerdì 10 luglio, diretta tv non disponibile, streaming sulla piattaforma Dazn. Leggi su sportface

