Speranza: "Entro fine anno l'Italia avrà prime dosi del vaccino anti-coronavirus" (Di sabato 11 luglio 2020) Il ministro della Salute Roberto Speranza, in una intervista rilasciata al Foglio, ha annunciato che l'Italia avrà le sue prime dosi di vaccino contro il coronavirus Entro la fine di quest'anno. Quando gli è stato chiesto se sarà obbligatorio ha risposto:"Non partirei dall'obbligatorietà, quella che stiamo vivendo è la stagione della persuasione e credo che si debba andare avanti in questa direzione"Poi il ministro si è detto anche favorevole a uno scudo penale per i medici che in queste settimane sono stati esposti a numerose denunce:"Penso che una protezione sia legittima. E penso che sia giusto prevedere anche a livello legislativo un qualche strumento che ... Leggi su blogo

