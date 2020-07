Spacciavano droga a minorenni, tra gli arrestati anche il trapper e influencer "Oscarritos Way" (Di venerdì 10 luglio 2020) Spacciavano cocaina, marijuana ed hashish gli spacciatori arrestati questa mattina, a seguito di una lunga ed articolata indagine dei carabinieri della compagnia di Saronno (Varese) e coordinata dal pm di Busto Arsizio (Varese) Nadia Calcaterra, incuranti che i clienti fossero maggiorenni o minorenni.Secondo quanto riferito dall’Ansa, tra gli arrestati anche un quarantenne trapper e aspirante influencer nome d’arte ‘Oscaritoss way’. Come riporta MilanoToday:Gli arresti sono scattati alle prime luci dell’alba nella zona di Uboldo. Per l’operazione è stato disposto un imponente dispositivo con diverse auto di servizio e decine di uomini, oltre alle unità cinofile e un elicottero.L’operazione è stata condotta a ... Leggi su huffingtonpost

