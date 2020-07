Sorteggio Playoff Serie C, gli accoppiamenti dei quarti: il Bari becca la Ternana, la Reggiana col Potenza (Di venerdì 10 luglio 2020) Sorteggio Playoff Serie C – Ieri sera si è giocato il primo turno della fase nazionale degli spareggi promozione in terza Serie. Manca la quarta promossa in cadetteria dopo il passaggio ufficiale di Monza, Vicenza e Reggina. Da lunedì iniziano i quarti di finale, scendono in campo le tre seconde: Carrarese, Reggio Audace e Carpi, teste di Serie insieme al Carpi, che affronteranno le altre quattro che hanno staccato il pass. Questa la situazione, con il Sorteggio LIVE della redazione di CalcioWeb. Ecco tutti gli accoppiamenti ufficiali: Bari – Ternana Carpi – Novara Carrarese – Juventus U23 Reggiana – Potenza L'articolo ... Leggi su calcioweb.eu

