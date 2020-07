Sorteggio Europa League: il tabellone completo dai quarti di finale alla finalissima (Di venerdì 10 luglio 2020) Dopo la Champions è il turno dell'altra coppa. Alle 13 a Nyon, sede della UEFA, sono iniziati i sorteggi di Europa League per quanto riguarda quarti di finale, semifinale e - di conseguenza - finalissima. Queste gare verranno giocate in gara secca in una sorta di Final Eight che si disputerà in una sede fissa, in Germania. Prima dei quarti di finale però si dovranno concludere gli ottavi di finale. Le due italiane ancora in corsa, ossia Inter e Roma, non hanno disputate neanche la gara... Leggi su 90min

SkySport : #UELDraw Quarti di finale Inter/Getafe ?? Rangers/Bayer Leverkusen Il sorteggio live su Sky Sport Football e Sky Spo… - Palvinismo1 : RT @lautarvo: se vedo che snobbano un europa league in cui siamo tra i favoriti con un sorteggio favorevole giuro che do di matto - Maximinelli : Scopro per caso che c´è stato un sorteggio di #CL. Pensavo avessero annullato la competizione. Che senso ha riprend… - Defenditnumerus : RT @CheccoCasano: L’Europa League di quest’anno è un jackpot che non ricapiterà più: servono coraggio e ambizione, non pianti e timori per… - CheccoCasano : L’Europa League di quest’anno è un jackpot che non ricapiterà più: servono coraggio e ambizione, non pianti e timor… -