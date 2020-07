Sorteggio Champions League: o Real o City se la Juventus passa il turno (Di venerdì 10 luglio 2020) Sorteggio Champions League – A Nyon definiti gli abbinamenti dei quarti di finale della Champions League. Se la Juve va avanti possibile un incontro con la vincente della sfida tra Real Madrid e Manchester City. I bianconeri dovranno cercare di rimontare il risultato negativo del Parc OL contro il Lione: all’andata la squadra allenata da Rudi Garcia si è imposta per 1-0. Champions League: formula e date I quarti, le semifinali e la finale saranno in gara unica e si giocheranno a Lisbona (Portogallo) ad agosto. Le partite verranno disputate all’Estadio do Sport Lisboa e Benfica e all’Alvalade. Leggi anche: Probabili formazioni Juventus Atalanta: fuori Danilo, torna Dybala Il 7 e ... Leggi su juvedipendenza

SkySport : #UCLDraw Gli accoppiamenti dei quarti di finale Real Madrid/Man City-Lione/Juventus Lipsia-Atletico Madrid Napoli/B… - SkySport : #UCLDraw Quarti di finale Real Madrid/Man City ?? Lione/Juventus Il sorteggio live su Sky Sport Football e Sky Sport… - EpyAle : Sorteggio Champions ideale per chi vive la Champions come me: tabellone difficilissimo quindi zero aspettative. Se… - CalcioJcom : New post: Sorteggio Champions Juve, decisa l’avversaria ai quarti di finale! - GreenMidnight1 : RT @gippu1: Il sorteggio di #Champions mi fa ribadire il pronostico: per me vince l'Atletico. La formula a partita secca esalta la dimensio… -